Brexit-Schatten

Ein gehyptes Poolbild von Hockney, Superstar Banksy und ein Mangel an großen Namen: Die ersten Auktionen für Gegenwartskunst in London waren verhalten.

Was macht „The Splash“ von David Hockney zu einem heiß begehrten Bild? Es ist ein Klassiker mit allen Zutaten. Es fängt den Moment des Eintauchens im Pool ein, wenn das Wasser spritzt, es hat das Sprungbrett, das schicke Haus mit großen Glasfronten im Hintergrund und das intensive blaue Wasser. Und so war es auch das Hauptlos von Sotheby's Zeitgenossen-Auktion in London, die diese Woche über die Bühne ging. Der Schätzpreis lag bei 20 bis 30 Millionen Pfund. Dasselbe Bild erzielte 2006 ebenfalls bei Sotheby's 2,9 Millionen Pfund. Am Dienstag wurde es für 21 Millionen Pfund zugeschlagen, nach nur zwei Geboten.