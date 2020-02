Die Rückkehr einer Reizfigur – gebrandmarkt als Ex-Salzburger

(c) Getty Images (Carsten Harz)

Stefan Maierhofer schoss die Wiener 2008 zum letzten Titel und kommt heute als Neuzugang der WSG Wattens zurück nach Hütteldorf.

Nach dem verschossenen Elfmeter im Cup-Viertelfinale gegen Austria Lustenau vergangene Woche waren sie schlagartig wieder zu hören, jene Stimmen, die in Stefan Maierhofer bloß den langen Schlacks ohne technisches Rüstzeug sehen. Der Winter-Neuzugang der WSG Tirol haderte nach dem Spiel mit dem Cup-Aus und einem seiner Meinung nach zu weichen Ball. „Er ist mir dann ein bisschen aufgestiegen, das passiert den besten Fußballern. Da haben die Leute in Lustenau wieder was zu lachen.“