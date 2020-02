Götter gegen Gelehrte

Gedränge: 13 Teleskope werfen schon Blicke auf die Sterne, an dem Ort, an dem die Sterne gezeugt wurden.

Auf dem Mauna Kea soll das größte aller Teleskope der Erde errichtet werden. Es stößt auf Widerstand indigener Hawaiianer, denen der Berg heilig ist.

Oumuamua heißt ein Himmelskörper, der 2017 in 24 Millionen Kilometer Entfernung an der Erde vorbeiraste – etwa 60 Mal so weit wie der Mond –, er war der erste aus einem anderen Sonnensystem und weckte seiner Zigarrenform wegen Spekulationen, er sei ein Raumschiff einer fernen Zivilisation. Das war er nicht, aber er war eben der Erste seiner Art, und er brachte noch eine Premiere: Zunächst hieß der von einem Teleskop des Mauna Kea in Hawaii Gesichtete profan A/2017 U1, erst 2019 erhielt er seinen Namen, der stammt aus der Sprache der Indigenen Hawaiis und bedeutet „der Bote, der als Erster von weit her kam“.