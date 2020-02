China reanimiert MG: Elektrisch statt röhrender Roadster

Mit MG kehrt eine Automarke nach Österreich zurück, deren Erwähnung anglophile Auto-Enthusiasten verzückt – allerdings nur noch dem klingenden Namen nach.

Am 4. Februar 1945 wäre Cecil Kimber besser nicht in der Eisenbahn, sondern in einem seiner selbst entworfenen Autos gesessen. Der 56-jährige Londoner hatte 20 Jahre zuvor die Automarke MG gegründet – der Name steht für Morris Garage und für die damals übliche Praxis, Fahrwerk und Antriebsstrang von großen Herstellern zu beziehen – in Kimbers Fall eben Morris – und hernach mit eigenen, nach Kundenwunsch gefertigten Aufbauten zu versehen.