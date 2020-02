Mit diesen drei Aktien verdient man am medizinischen Fortschritt mit

(c) Roman Balandin/Tass/ Picturedesk.com

Das Coronavirus verbreitet zwar auch an der Börse Angst. Aber es erinnert auch an die Bedeutung der medizinischen Innovation. Und wie man als Anleger an ihr teilhaben kann.

Wenn alle vom Crash reden und ihn fast schon herbeisehnen, weil er wie ein reinigendes Gewitter für frische Luft nach der schwülen Überhitzung und damit für neue Einstiegsmöglichkeiten sorgt, dann kommt er für gewöhnlich partout nicht. Im Moment ist es wieder einmal so weit, dass das Wort Crash angesichts der ständig neuen Allzeithochs fast schon zum Modewort geworden ist – mit starken Anzeichen dafür, dass sich eine zumindest für Europa typische Angstlust hineinmischt.