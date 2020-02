Niklaus Wirth: „Zum Teufel mit der künstlichen Intelligenz“

Der Schweizer Niklaus Wirth hat die Informatik wie kaum ein anderer geprägt. Noch heute ist seine Programmiersprache Pascal Lehrstoff. Die Informatik sei heute das Dorado der Verschwendung, meint er.

Niklaus Wirth ist der einzige deutschsprachige Träger des Turing-Preises (Nobelpreis der Informatik). Er ist der Erfinder der Programmiersprache Pascal. Mit dem Nachfolgesystem Oberon arbeitete er noch bis vor Kurzem auf seinem selbst gebauten Computer „Lilith“. Dafür hat er sogar die Computermäuse nach Europa gebracht. Vier Jahre bevor Steve Jobs 1984 den Macintosh vorstellte. Doch wirtschaftlich so erfolgreich wie der Apple-Gründer war er nie. Auch nicht als er die erste Drohne Anfang der 1990er-Jahre entwickelte. Lang bevor es überhaupt einen Namen für die selbst fliegenden Modellhubschrauber gab. Am 15. Februar feierte die Informatiklegende seinen 86. Geburtstag. »Die Presse am Sonntag« traf sich mit ihm zum Gespräch über künstliche Intelligenz, eine vernetzte Gesellschaft und die Digitalisierungsbestrebungen in Schulen.