China dreht am großen Rad

Die Volksrepublik gibt Emissionen erstmals einen Preis. Funktioniert der weltgrößte CO2-Markt,pariert Peking so die Klimazölle der EU und hilft dem Weltklima entscheidend weiter. ?

Europa hat seine Mission gefunden: Unter der neuen Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, steht die Rettung des Weltklimas ganz oben auf der Prioritätenliste. Langsam reift aber die Erkenntnis, dass Brüssel die Hände weitgehend gebunden sind. Ohne die großen Treibhausgas-Emittenten China, USA und Indien bewegt die EU wenig. Die Volksrepublik müsse beginnen, die Industrie für ihren CO 2 -Ausstoß zur Kassa zu bitten, rügte von der Leyen Peking jüngst. Ansonsten würden chinesische Waren bei der Einfuhr in die EU bald mit einem Klimazoll belegt werden. „Es bringt nichts, wenn wir daheim CO 2 reduzieren und dafür Emissionen von anderswo importieren.“

Da ist etwas dran. Denn die Zeiten, in denen Europa für 99 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich war, liegen zwei Jahrhunderte zurück. Heute kommt nur noch ein Zehntel der jährlich emittierten Treibhausgase aus der EU. China bläst dreimal so viel in die Atmosphäre. Halbiert die EU ihre Emissionen bis 2030, spare das nur 1,5 Milliarden Tonnen CO 2 , schätzt Jean Pisani-Ferry von Bruegel. Inzwischen hätte der Rest der Welt seine Emissionen um 8,5 Milliarden Tonnen erweitert. Europa muss also seinen letzten Trumpf ausspielen: die Kaufkraft. Die EU ist der größte Binnenmarkt der Erde, ein Viertel des gesamten Konsums findet hier statt. Und wer seine Produkte in Europa verkaufen will, muss sich darum kümmern, seine CO 2 -Kosten auszugleichen.



Jede dritte Tonne Co 2 kostet. Ganz neu ist diese Idee für China aber nicht. Denn während sich bei uns etwa die türkis-grüne Klima-Koalition bis 2022 Zeit lassen will, um auszuloten, wie Österreich CO 2 am besten mit einem Preiszettel versehen soll, hat Peking schon einen Emissionshandel für das 1,4-Milliarden-Einwohner-Land aus dem Boden gestampft. Noch heuer sollen die ersten Zertifikate gehandelt werden. Die chinesische Führung könnte so nicht nur die nationale Klimabilanz aufbessern, sondern auch die globale – und ganz nebenbei auch den Zolldrohungen der Europäer den Wind aus den Segeln nehmen.

Schon die Dimensionen des Projekts beeindrucken: Obwohl in einem ersten Schritt nur die Energieversorger verpflichtet werden sollen, ist Chinas CO 2 -Markt aus dem Stand fast doppelt so groß wie der europäische Emissionshandel (ETS). Immerhin verbrennt China mit seinen 2000 Kohlekraftwerken mehr Kohle als der Rest der Welt zusammen. In Summe ist der Stromsektor für drei Milliarden Tonnen oder 40 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen des Landes verantwortlich. Werden später planmäßig auch 100.000 Fabriken aus anderen Industrien in den Emissionshandel einbezogen, müsste bereits für jede dritte, global emittierte Tonne CO 2 bezahlt werden.

Der chinesische Kohlenstoff-Markt hat das Zeug dazu, wirklich etwas zu bewegen – wenn er funktioniert. Sicher ist das nämlich nicht. Regierungen sind oft verleitet, das Handelssystem so aufzusetzen, dass die eigene Industrie nur ja keinen Schaden nimmt. Die Wirkung ist Nebensache. Bestes Beispiel ist der ETS-Handel der EU. In der ersten Phase verteilten die Mitgliedsländer viel mehr Zertifikate an ihre Unternehmen als notwendig. Der Preis je Tonne CO 2 implodierte, der Markt war als Steuerungswerkzeug unbrauchbar. Erst nach einem Jahrzehnt hat Brüssel den CO 2 -Preis halbwegs auf Kurs gebracht.

Auch Chinas Planer haben die Interessen ihrer Wirtschaft beim Design des Handelssystems nicht aus den Augen verloren. Sie wählten aber ein komplett anderes Modell als der Rest der Welt. Üblicherweise setzen Regierungen eine maximale Zahl an Zertifikaten fest, innerhalb derer gehandelt werden kann. Wer mehr braucht, als er hat, muss zukaufen, wer weniger braucht, kann verkaufen. Die Obergrenze gilt als brauchbarer Garant, die Emissionen schrittweise nach unten zu bringen.



Kein Anreiz für Kohleausstieg. China hingegen setzt keine Obergrenze, sondern gibt etwa Kohlekraftwerken nur eine Benchmark vor, wie viel Kohlendioxid sie pro erzeugter Megawattstunde Strom ausstoßen dürfen. Gehandelt wird also nicht die Tonne CO 2 , sondern die CO 2 -Intensität der Produktion. Kohlekraftwerke können nun entweder bessere Kohle verbrennen oder effizienter werden, um unter dem Limit zu bleiben. Anreize, die umweltschädliche Kohleverstromung ganz einzustellen, gibt es allerdings nicht. Noch ein Unterschied ist entscheidend: Anders als im europäischen Modell spielt der Konjunkturzyklus keine Rolle. Produzieren die chinesischen Unternehmen mehr, brauchen sie keine zusätzlichen Zertifikate dafür, solang der Ausstoß je erzeugter Einheit gleich bleibt.

Damit fördere Peking implizit die lokale Produktion, sagt Stanford-Ökonom Lawrence Goulder. Die Unternehmen könnten mitunter sogar ohne Aufpreis mehr emittieren als heute. Zudem steigen in Chinas System die Energiekosten langsamer, was die Gefahr verringert, dass Industrien aus Kostengründen abwandern könnten.

Ob Pekings CO 2 -Markt mehr ist als ein Marketing-Gag, hängt vor allem davon ab, welche Benchmarks die Regulatoren setzen. Andere geplante Maßnahmen des Regimes dürften jedenfalls rascher wirken. Etwa die geplante Obergrenze für Kohlekonsum oder die 363 Milliarden US-Dollar, die heuer für den Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken fließen sollen. Fakt ist: Im Klimaschutz kommt die Welt an China nicht vorbei. Der viel diskutierte Preis für CO 2 ist nur eines von vielen Rädchen. ?

