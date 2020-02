Spinnenbein und Hasenpfote

(c) Ute Woltron

Hasenpfotenfarn: Ursprünglich vor allem in Asien beheimatet.

Die Davallia ist einer der pflegeleichtesten Farne, und einer der hübschesten dazu.

Wahrscheinlich geht es allen Zimmergärtnerinnen und Pflanzenliebhabern ähnlich. Es gibt bestimmte Pflanzen, zu denen man eine besondere Zuneigung hegt. Eine davon könnte beispielsweise der sogenannte Hasenpfotenfarn sein. Die Davallia, so ihr Familienname, ist ein hübscher kleiner Farn, der in verschiedenen Arten vor allem in Asien und auf den Inseln Polynesiens beheimatet ist. Mitunter wird die zierliche Pflanze auch Spinnenbeinfarn genannt, weil sie sich als Epiphyt über fleischige und haarige Rhizome ausbreitet und ganze Blumentöpfe damit einspinnt. Die zartgefiederten Farnwedel wachsen aus diesen Rhizomen, und das macht eine gut eingewachsene Davallia zu einer wirklich attraktiven Ampelpflanze besonderer Art.