Kim Jong-un erstmals seit Wochen in der Öffentlichkeit

via REUTERS

Kim Jong-un besucht das Mausoleum in Pjöngjang

Der "Tag des leuchtenden Sterns" ist ein wichtiger Feiertag in Nordkorea. Der Machthaber besuchte das Mausoleum in Pjöngjang.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist erstmals seit drei Wochen wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nordkoreas Staatsmedien berichteten am Sonntag über eine Besuch Kims im Mausoleum in Pjöngjang, wo die einbalsamierten Leichen seines Vaters Kim Jong-il und seines Großvaters und "ewigen Präsidenten" Kim Il-sung liegen.

Die längere Abwesenheit Kim Jong-uns hatte in Südkorea Spekulationen ausgelöst, der Machthaber beschränke seine öffentlichen Auftritte wegen der Befürchtung, dass sich das neue Coronavirus im Land ausbreiten könnte. Anlass des Besuch Kims im Kumsusan-Palast der Sonne zusammen mit hochrangigen Funktionären war den Berichten zufolge der 78. Geburtstag Kim Jong-ils, der Ende 2011 gestorben war. Der "Tag des leuchtenden Sterns" ist ein wichtiger Feiertag in Nordkorea. Das wegen seines Atomwaffenprogramms diplomatisch isolierte Land lässt einen Personenkult um die Dynastie der Herrscherfamilie zelebrieren.

Es war nach Berichten südkoreanischer TV-Sender das erste Mal seit 22 Tagen, dass das Nachbarland wieder einen öffentlichen Auftritt Kim Jong-uns vermeldet habe. Aus Nordkorea wurde bisher kein einziger Fall einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet. Das weithin abgeschottete Land hatte unter anderem die Grenzen zu China geschlossen, wo die neue Coronavirus-Seuche ausgebrochen war. Die staatlichen nordkoreanischen Medien berichteten zuletzt, als Teil der Maßnahmen gegen das Virus sei der Quarantäne-Zeitraum auf 30 Tage verlängert worden. Unter anderem müssten alle Ausländer, die in dem Land lebten, der Maßnahme "ohne Bedingung" Folge leisten.

(APA/dpa)