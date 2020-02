Warum man den starken Dollar fürchten muss

(c) Getty Images (Spencer Platt)

Vor der New Yorker Börse

Vergangene Woche sank der Euro auf den niedrigsten Wert seit Mai 2017. Anleger aus Europa, die in den USA investieren, müssen vorsichtig sein: Ein mehrfaches Risiko tut sich auf. Und sie könnten sich die Finger doppelt verbrennen.

New York. Es scheint, als seien die US-Märkte durch nichts aufzuhalten. Der kleine Einbruch wegen des Coronavirus ist längst überwunden, der Technologieindex Nasdaq sowie der breite S&P-500-Index haben vergangene Woche erneut ihre Höchststände durchbrochen. Auch der Sieg von Bernie Sanders bei den Vorwahlen in New Hampshire ließ die Investoren kalt. Gerade noch war der selbst ernannte Sozialist als tickende Bombe für die Börsen verkauft worden. Nun glauben die Anleger offensichtlich nicht mehr daran, dass Sanders tatsächlich US-Präsident werden kann.