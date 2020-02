Halbmarathon: Timon Theuer glänzt in Barcelona

25-Jähriger erreicht die zweitschnellste österreichische Halbmarathonzeit und qualifiziert sich für die Europameisterschaft.

Timon Theuer (DSG Wien) hat beim Halbmarathon in Barcelona am Sonntag die zweitschnellste je gelaufene Zeit eines Österreichers markiert. Der 25-Jährige, der im April auch beim Wien-Marathon antreten wird, benötigte 62:34 Minuten und wurde als 15. klassiert. Nur Günther Weidlinger (61:42) war bisher schneller.

Der Sieg in Barcelona ging an den Kenianer Victor Chumo (59:58), mit Christian Steinhammer (64:28/31. Platz) erzielte ein weiterer Österreicher persönliche Bestzeit. Beide ÖLV-Athleten unterboten zudem das Limit für die Halbmarathon-EM im August in Paris.

(APA)