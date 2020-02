Sexskandal wird zur „Affaire Pavlenski“

In der Affäre um den wegen Sexvideos zurückgetretenen Pariser Bürgermeisterkandidaten Griveaux wird nun die Rolle des russischen Drahtziehers hinterfragt.

Paris. Die Interventionen von Pjotr Pawlenski sind nichts für schwache Nerven oder zart besaitete Gemüter. Der russische Aktionist drehte in den Jahren 2012 bis 2015 beständig an der Eskalationsspirale, um gegen die Einschränkung der Künstlerischen Freiheit durch die Regierung von Wladimir Putin zu protestieren: 2012 nähte er sich den Mund zu; ein Jahr später nagelte er sich am Hodensack auf dem Roten Platz in Moskau fest; 2014 schnitt er sich im psychiatrischen Gewahrsam das Ohr ab; und 2015 zündete er das Eingangstor zum Hauptquartier des russischen Geheimdiensts FSB an.