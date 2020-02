Das „Redaktions-Thiem“

Während der Redaktionskonferenz am Wochenende ist er wieder einmal gefallen, der Name Dominic Thiem

Wurde auch Zeit, meinte ein Kollege aus dem Wirtschaftsressort, immerhin liegt das nervenaufreibende Finale der Australian Open schon zwei Wochen zurück. Zwei Wochen, während denen König Fußball und der Wintersport wieder das Kommando in der Sportberichterstattung übernommen haben.

Dabei scheint dieser Dominic Thiem etwas zu haben, was weder David Alaba noch Matthias Mayer mitbringen. Lichtenwörths bekanntester Sohn trommelte während des Turniers in Melbourne ungelogen mehr als die halbe Belegschaft zum gemeinsamen „Public Redaktionsviewing“ zusammen. Eine gewisse Begeisterung für den Herrn, der so herrlich auf die gelbe Filzkugel drischt, und die sehr günstige Zeitverschiebung haben es möglich gemacht.

Dieser Tage gibt sich Österreichs erfolgreichster Schlägertyp in Rio die Ehre, es folgen Auftritte in Indian Wells und Miami. Weitere Thiem-Erfolge kündigen sich an, bloß die Zeitverschiebung in Amerika will diesmal nicht so recht mitspielen. Anstatt während der besten Bürozeiten wird Thiem in Österreich meist abends oder mitten in der Nacht im TV zu sehen sein. Wer weiß, vielleicht brennt in der Redaktion schon bald um zwei Uhr nachts das Licht.

