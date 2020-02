Mundschutz als Modeaccessoire bei der London Fashion Week

(c) REUTERS (HENRY NICHOLLS)

Die Masken sind nicht nur immer wieder auf den Laufstegen, sondern auch bei den Besuchern zu sehen.

Stylische Gesichtsmasken sind auf der London Fashion Week angesagt - auf dem Laufsteg und bei den Zuschauern. Sie gehören britischen Medien zufolge in diesem Jahr wie ein Modeaccessoire zur Schau, die am Dienstag in der britischen Hauptstadt zu Ende geht. Allerdings bieten sie wie alle Mundmasken keinen hundertprozentigen Schutz gegen Krankheitserreger wie das Coronavirus.

Aufgrund der neuartigen Lungenerkrankung ist die Teilnehmerzahl an der Fashion Week in diesem Jahr nach Veranstalterangaben zurückgegangen. Modedesigner beklagten Lieferengpässe, da viele Fabriken in China geschlossen seien. Auch einflussreiche Investoren und Käufer aus Ostasien blieben dem Sender Sky News zufolge aus.

Das Tragen von Mundschutz im Modezirkus ist aber nicht die einzige Auswirkung, die der Coronavirus auf die Modeindustrie hat. Viele Unternehmen rechnen mit Einbußen, da Geschäfte in China teilweise geschlossen sind oder nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten operieren.

