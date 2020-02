selbst-bewusst führen #6. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Ich oder wir?

Geben Sie alles für Ihre Mitarbeiter? Oder achten Sie zuerst auf Ihre eigene Leistungsfähigkeit?

Sorgen Sie sich in Zeiten der Transformation und von Change-Prozessen vor allem um das Wohl Ihrer Mitarbeiter und vergessen darüber auf Ihr eigenes Wohlbefinden?

Erinnern Sie sich noch an die Anweisung des Flugpersonals beim letzten Abflug: „Eltern setzen sich ZUERST Ihre Sauerstoffmaske auf und dann erst helfen sie ihren die Maske aufzusetzen.“ Umgekehrt könnte es dazu führen, dass Sie als Elternteil bereits halb bewusstlos und ohne Sauerstoff sind, wenn Sie zuerst all Ihren drei Kindern die Maske aufsetzen. Damit ist niemanden geholfen.

Das gleiche gilt für Führungskräfte.

TIPP: Sorgen Sie gut für sich. Des beginnt oft mit den banalsten Dingen. Wie zum Beispiel: Nehmen Sie sich Zeit für eine Mittagspause und ein warmes Mittagessen und trinken Sie mehr Wasser untertags. Ein erster Schritt um mehr Energie zu haben und Ruhe für Ihr Team auszustrahlen.

So einfach dies klingt, ist dies bei vielen Führungskräften ein wichtiges Thema.

Sorgen Sie ab jetzt gut für Ihre Leistungsfähigkeit!

Mehr zum Thema sich selbst aufopfern nächsten Montag!

Hier finden Sie alle bisher erschienen Kolumnen.

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com