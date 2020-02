Warum die Prager hundert Jahre lang über ihre Mariensäule stritten

Prag ist reich an Statuen und Denkmälern - im Bild die Karlsbrücke im Morgengrauen. Die Mariensäule aus dem 17. Jahrhundert wird ebenfalls bald wieder zu sehen sein.

Revolution im Postwende-Prag: Die Habsburger Mariensäule darf auf den Altstädter Ring zurück. Die Neuerrichtung des Symbols der katholischen Habsburger-Zeit hat viele Gegner - und könnte jetzt den Neubau eines weiteren Denkmals verhindern.

An einem schönen Maientag des vergangenen Jahres gab es auf dem Altstädter Ring in Prag noch mehr Auflauf als sonst schon. Gemeinsam mit ein paar Freiwilligen brach da der Bildhauer Petr Váňa das Pflaster auf, um dort die von ihm Jahre zuvor schon geschaffene Kopie der barocken Mariensäule aufzustellen. Er berief sich dabei auf eine gültige Baugenehmigung aus dem Jahre 2017. Doch es dauerte nicht lange, bis die Polizei anrückte und dem von Einheimischen wie Touristen neugierig beäugten Treiben ein jähes Ende setzte. Begründung: Die Arbeiten seien nicht rechtmäßig, weil der Magistrat die Wiedererrichtung der Mariensäule abgelehnt habe.



Die Aktion scheiterte zwar, aber das Thema blieb. Und so waberte wieder über Tage und Wochen der Streit durch die Medien, der schon kurz nach der politischen Wende vor 30 Jahren seinen Anfang genommen hatte.