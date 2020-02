Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Eklat in der Eurofighter-Causa: Der Luftfahrtkonzern Airbus lässt ein Gespräch über Wiedergutmachung oder eine Rückabwicklung des Jet-Kaufs mit österreichischen Vertretern platzen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) prüft nun eine Zivilklage. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten

USA holen ihre Bürger vom Coronavirus-Kreuzfahrtschiff: Die „Diamond Princess“ liegt in Japan vor Anker und ist weltweit der größte Infektionsherd außerhalb Chinas. 300 Passagiere wurden in die USA gebracht, darunter auch infizierte Personen. Mehr dazu

EU-Abgeordnete vs. Regierung: EU-Abgeordnete der SPÖ, ÖVP und Grünen kritisieren die harte Haltung der Regierung in der Frage des EU-Budgets. „Das muss ja nicht alles aus den nationalen Budgets finanziert werden“, betont ÖVP-EU-Abgeordneter Othmar Karas. Mehr dazu

Das Ende von „Sophia“: Die EU einigt sich auf eine neue Marinemission, mit der sie künftig das Waffenembargo gegen Libyen überwachen will. Österreich stimmt dem Schiffseinsatz zu und zieht seine Vetodrohung zurück. Mehr dazu

Boykottiert Ö3 den Deutsch-Rap? Nicht alle Songs aus den Charts werden im "Hitradio" auch wirklich gespielt. Das betraf kürzlich sogar die Nummer Eins der "Ö3 Austria Top 40". Mehr dazu

Verzicht aufs Wassertrinken als gefährlicher Trend: Instagram-Influencer verzichten aufs Wassertrinken und nehmen stattdessen Flüssigkeit über die Nahrung auf. Die Aufregung ist groß. Mehr dazu

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Der 100-jährige Streit über die Mariensäule in Prag: Die Habsburger Mariensäule darf auf den Altstädter Ring zurück. Die Neuerrichtung des Symbols der katholischen Habsburger-Zeit hat allerdings viele Gegner - und könnte jetzt den Neubau eines weiteren Denkmals verhindern, berichtet unser Korrespondent Hans-Jörg Schmidt. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Wir brauchen die nicht mehr." Der deutsche CDU-Politiker Friedrich Merz, ein potenzieller Kanzlerkandidat, hält nicht viel von den herkömmlichen Medien.

Tipp für den Abend

Der Song der Woche: 1998 in New York gegründet, stellten sich The Strokes in die Tradition des Garage Rock. Nun erscheint nach sieben Jahren Pause ihr sechstes Album, „The New Abnormal“. Thomas Kramar hat „At The Door“ als Song der Woche ausgewählt. Mehr dazu

Was morgen passiert

Am Dienstag kommt der neu gewählte burgenländische Landeshauptmann Doskozil nach Wien - zur Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Die Wiener SPÖ startet mehr oder wenig offiziell ins Wahljahr. Bürgermeister Michael Ludwig lädt für die Mittagsstunden zur Veranstaltung „Entschlossen für Wien“. Es soll sich um eine „spannende Rede“ handeln, wurde in den Sozialen Medien verlautbart.

Bild des Tages

US-Präsident Donald Trump hat auch in Indien Fans, wie Bussa Krishna, der ihn verehrt. (c) Reuters

