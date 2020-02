Der Millionär mit Zigarre und der Arbeitslose in der Hängematte

Wie illustriert man einen reichen Mann für eine Kampagne für die Millionärsteuer? Am besten so, dass es den Klischees entspricht.

Lange Zeit wusste die SPÖ ja nicht so richtig, wo sie politisch hin will. Seit einiger Zeit ist aber klar: Ihre Zukunft sehen die Genossen in der Vergangenheit. Und deshalb widmet man sich recht klassischen Themen, die seit Jahrzehnten die politische Diskussion bestimmen. Einerseits die 35-Stunden-Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich, die als Antrag seit Jahrzehnten zu jedem ÖGB-Bundeskongress gehört, wie das Amen zum Gebet. Und andererseits die Millionärsteuer, die nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland wieder debattiert wird.



Wie aber macht man Stimmung für eine Abgabe, die nur „die wirklich reichen“ treffen soll?