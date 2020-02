Aufstieg und Fall des Traditionsunternehmens Bombardier

Mit Skidoos begann der Aufstieg des Familienunternehmens Bombardier zu einem Weltunternehmen. Nun wird es zerschlagen, der französische Alstom greift nach der Zugsparte.

Ottawa. Wenn in Kanada die Bezeichnung „Ikone“ auf ein Unternehmen zutrifft, dann ist es Bombardier. Das gilt zumindest für Quebec. Denn das ist die Heimat von Bombardier, das von einer kleinen Werkstatt in Valcourt östlich von Montreal zu einem Weltunternehmen aufstieg. Nun steht bei Bombardier der Verkauf von zwei wichtigen Sparten an: der Flugzeugsparte für den Bau kommerzieller Flugzeuge an Airbus und der Eisenbahnsparte. Am Montag bestätigte der französische Alstom-Konzern Verhandlungen mit den Kanadiern über den verkauf der Zugsparte. Sie ist Insidern zufolge 6,5 Milliarden Euro wert.