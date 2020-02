Es musste ja kommen, das Album zur Erderwärmung: „Miss Anthropocene“ von der eklektischen Kanadierin Grimes ist weniger plakativ, als zu befürchten war.

„This is the sound of the end of the world“, haucht Grimes zu erdschweren Beats. „Before the Fever“ heißt der Track, „Miss Anthropocene“ das Album – ist das nicht zum Überkochen spekulativ?