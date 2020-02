Autoindustrie leidet unter Virus

Mit einer Jahresproduktion von zwei Mio. Autos ist die vom Coronavirus stark betroffene Provinz Hubei ein wichtiger Industriestandort. Auch westliche Hersteller leiden darunter.

Wien. Die chinesische Volkswirtschaft wird durch das Coronavirus bereits in Atem gehalten. So reagierte Chinas Zentralbank am Montag mit einer weiteren Zinssenkung, um negative konjunkturelle Einflüsse der Krankheit abzufedern (siehe auch Seite 15). Nach Ansicht der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) könnte das derzeit noch vor allem in China grassierende Virus aber auch der weltweiten Autoindustrie kräftig schaden.