Paris Saint-Germain, ein gefundenes Fressen für Haaland

Fehleranfällig, langsam, verunsichert: Während sich Dortmunds Jungstars im Torrausch befinden, geht Paris Saint-Germain mit großen Abwehrsorgen in das heutige Duell.

Dortmund/Wien. Thiago Silva, der 35-jährige Kapitän von Paris Saint-Germain, ist einer der besten Abwehrspieler seiner Generation. Der Brasilianer verteidigte an der Seite von Alessandro Nesta beim AC Milan, bei der Heim-WM 2014 war er Spielführer der Seleção und seine Gelbsperre einer der Gründe, warum Brasilien im Halbfinale 1:7 gegen Deutschland unterging. In der französischen Liga wurde Silva Statistikern zufolge in zwei Saisonen kein einziges Mal vom Ball getrennt („dispossessed“).