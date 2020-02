Die Verhandlungen in der Sozialwirtschaft wurden ohne Ergebnis abgebrochen. Nun gibt es weitere Streiks. Die Gewerkschaft spricht von „Gesprächsverweigerung“.

„Es macht keinen Sinn mehr, weiter zu verhandeln“, sagte Eva Scherz, Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA-djp, am Montagabend zur „Presse“. Gegen 21 Uhr endete die jüngste Verhandlungsrunde über einen Kollektivvertrag in der Sozialwirtschaft ergebnislos. Die Gewerkschaft will am 26. und 27. Februar nochmals streiken.