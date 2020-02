Pollen: Ein Gipfel jagt den nächsten

(c) imago/Roland Mühlanger (Bildagentur Muehlanger)

Hasel-Allergiker haben das Schlimmste hinter sich. Nun folgt die erste Spitzenbelastung durch die Erle. Esche und Birke kündigen sich auch schon an – viel zu früh.

Wien. Mitte Februar – und die erste Blüte hat ihren Gipfel bereits überschritten. In diesen Tagen wird aber wegen der milden Temperaturen und viel Sonnenschein schon der nächste Belastungshöhepunkt erreicht. Die Pollensaison hat in diesem Jahr zu früh (im Westen ein bis zwei Wochen, im Osten zwei bis drei Tage) begonnen und ist schon in vollem Gange.