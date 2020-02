Hoteliers kritisieren Mindestlohn im Burgenland

Tourismus. 1700 netto sei ein „Standortkiller“.

Eisenstadt. Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) hat am Montag den im Burgenland im Landesdienst mit Jahresbeginn bereits eingeführten, höheren Netto-Mindestlohn kritisiert. Burgenlands Tourismus befinde sich zwischen Qualitätsoffensive als Chance und 1700 Euro netto Mindestlohn als „Standortkiller“, so die ÖHV in einer Aussendung.

Die „massive Erhöhung des Mindestlohns durch Steuergelder“ setze Betriebe aber unter Druck, die nicht einmal im Ansatz über die budgetären Mittel des Landes verfügen würden. „Das kann sich kein privates Unternehmen leisten. Da geht es letzten Endes auch um Landgasthäuser oder Bäckereien, um das gesamte touristische Angebot“, warnte Markus Gratzer vor der Gefährdung von Arbeitsplätzen. Der Mindestlohn im Landesdienst habe weitreichende Folgen für den Wirtschaftsstandort Burgenland. „Hätten die Betriebe so viel Luft nach oben, wären die Löhne überall höher“, meinte Gratzer. Die Politik müsse für attraktive Rahmenbedingungen und Entlastungen sorgen statt für Belastungen. Weniger Steuern auf Arbeit sei ein Hebel. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.02.2020)