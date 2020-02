EU schickt Kriegsschiffe vor Libyens Küste

Die EU wird das UN-Waffenembargo mit Marineeinheiten durchsetzen. Österreichs Veto dagegen verpuffte rasch.

Brüssel/Wien. Eine der längsten außenpolitischen Debatten der EU in jüngerer Vergangenheit endete am Montagnachmittag mit einem überraschenden Ergebnis. Die Außenminister der Mitgliedstaaten einigten sich bei ihrem Ratstreffen darauf, eine neue militärische Mission vor die Küste Libyens zu entsenden, die auch Kriegsschiffe umfassen wird. Operation Sophia, die bisherige EU-Marinemission in diesem Teil des Mittelmeeres, wird am 20. März enden und von dieser neuen Operation abgelöst werden, erklärte Josep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, nach Ende des Rates. „Ich bin glücklich und zufrieden“, sagte Borrell. „Um neun Uhr in der Früh hätte ich nicht gedacht, dass eine Einigung möglich sein würde.“

Wie genau diese neue EU-Operation aussehen, welchen Umfang sie haben und wer an ihr teilnehmen wird, wird nun von den Fachbeamten der Mitgliedstaaten und des Europäischen Auswärtigen Dienstes erarbeitet werden. Das Ziel der Minister ist es, raschestmöglich einen formalen Ratsbeschluss zu fassen. Der würde als Grundlage für die Entsendung der Einheiten dienen.

Keine Landtruppen

Zwei Aspekte dieses bisher noch namenlosen EU-Einsatzes sind jedoch schon geklärt. Erstens wird er sich, anders als die Operation Sophia, welche die gesamte libysche Küstenlinie abdeckt, nur auf deren östlichen Teil beschränken. Denn von dort werden Waffen und Söldner an die Bürgerkriegsparteien geschmuggelt. Zweitens wird diese nun eine rein auf Marine und satellitengestützte Luftüberwachung fußende Operation sein. Bodentruppen seien nicht vorgesehen, sagte Borrell: „Wir tun, was wir können. Es ist klar, dass wir keine Bodentruppen an der Grenze zwischen Libyen und Ägypten stationieren können.“

Eine kleine Gruppe von Regierungen – allen voran jene Österreichs und Ungarns – hatte gewarnt, dass die Entsendung von Schiffen vor die nordafrikanische Küste als Anziehungsfaktor für irreguläre Migranten wirken werde.

Dieses Argument, welches vor allem Bundeskanzler Sebastian Kurz seit Jahren vorzubringen nicht müde wird, konnte sich am Beispiel der Operation Sophia nicht faktisch bestätigen. Das sagte auch Borrell am Montag auf eine diesbezügliche Journalistenfrage: Im ersten Jahr von Sophia sei die Zahl der geretteten irregulären Migranten zwar gestiegen – danach aber stark gesunken. Um dennoch Österreich und Ungarn an Bord zu holen, einigte man sich darauf, dass die Schiffe abgezogen werden, sobald sich nachweisen lasse, dass sie einen solchen Pull-Faktor darstellen. Wie genau so eine Entscheidung fallen solle und auf Basis welcher Daten, werde jetzt von den Experten erarbeitet, sagte Borrell.

Der Beschluss fiel folglich einstimmig. Österreichs ursprüngliche Vetodrohung hatte sich schon vor Beginn des Ratstreffens wesentlich abgeschwächt, als Außenminister Alexander Schallenberg den Schiffseinsatz für möglich erklärte, sofern das zu keiner Verstärkung der irregulären Migration in die EU führt. Man habe sich „auf einen Grundkonsens geeinigt, dass wir eine militärische Mission wollen, und keine humanitäre Mission“, sagte Schallenberg. Natürlich seien die Schiffe der Mission weiterhin zur Rettung Schiffbrüchiger verpflichtet: „Wenn Menschen in Not sind, muss ihnen geholfen werden.“ In welcher Form sich Österreich mangels einer Marine oder einsatzfähiger Luftwaffeneinheiten beteiligen wolle, sagte Schallenberg nicht.

„Dissens in der Regierung“

Die grüne Delegationsleiterin im EU-Parlament, Monika Vana, hat kein Verständnis für Schallenbergs ursprüngliche Einwände. „Wir haben da einen Dissens in der Regierung“, sagte sie. Die Mission sei notwendig, um Menschen zu retten. SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder wies bei einer gemeinsamen Pressekonferenz darauf hin, es sei absurd, zu glauben, „Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, kann dazu beitragen, das Sterben im Mittelmeer einzudämmen.“ Auch ÖVP-Abgeordneter und Vizepräsident Othmar Karas hält dem Argument eines drohenden „Pull-Faktors“ entgegen: „Das lässt sich durch keine einzige Zahl belegen.“

