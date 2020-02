Britischer Popstar Adele kündigt neues Album an

Laut Medienberichten soll die Sängerin das Album in einem Londoner Pub während einer Hochzeitsfeier angekündigt haben.

Die britische Sängerin Adele ("Hello") hat Medienberichten zufolge in einem Londoner Pub ihr viertes Album angekündigt. "Ihr könnt mein neues Album im September erwarten", rief die 31-Jährige demnach am Wochenende den Gästen auf der Hochzeitsfeier einer Freundin zu. Adele sang auch gemeinsam mit der Braut einen Song.

Ihr letztes Album war vor fünf Jahren erschienen. Der preisgekrönte Popstar hatte vor etwa einem Jahr die Trennung von Ehemann Simon Konecki bekanntgegeben. Die beiden haben einen Sohn.

(APA)