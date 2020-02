Um Pegida war es ruhig geworden. Doch an diesem Montag kam AfD-Rechtsaußen Björn Höcke als Stargast nach Dresden. Wer sind die Demonstranten, die ihm zujubeln? Ein „Abendspaziergang“.

Die Altstadt Dresdens ist ein barockes Juwel. Doch an diesem Montag hat sich eine ganz seltsame Stimmung über das Unesco-Weltkultuerbe gelegt. Man sieht die Schönheit dieser Stadt nicht mehr, man hört nur den Lärm. Von hinten dröhnen Pfiffe der linken Gegendemonstranten über den Platz vor der Frauenkirche. Rechts, auf der zweiten bürgerlichen Gegenveranstaltung, singt aus den Lautsprechern Marius Müller-Westernhagen: „Freiheit, Freiheit“. Und in der Mitte, vor den Absperrungen, skandieren Pegida-Anhänger: „Widerstand!“, „Lügenpresse!“, „Merkel muss weg!“. Und neben den altbekannten Parolen stimmen an diesem Abend zwar nicht alle, aber doch viele immer wieder „Höcke! Höcke! Höcke!"-Sprechchöre an. Man sieht sich um. Renter und Junge, Frauen und Männer schreien den Namen des AfD-Rechtsaußen in den Dresdner Nachthimmel, den man laut Gerichtsurteil straffrei einen Faschisten nennen darf. So fängt er also an, der Pegida-„Abendspaziergang“.