Lohnverhandlungen: Eines haben die Streiks der Gewerkschaft in der Vorwoche gebracht: maximale Aufmerksamkeit. In 270 Betrieben wurde die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft will, dass die Arbeitszeit in der gesamten Branche von 38 auf 35 Wochenstunden reduziert wird. Das sei nicht machbar, kontern die Arbeitgeber. Mehr dazu [premium]

Eurofighter: „Meine Geduld ist jetzt nicht nur am Ende, sondern der Faden ist nun gerissen“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Montag. Grund ist, dass Airbus nicht wie von Tanner gefordert zu einer Verhandlungsrunde mit der Finanzprokuratur kommen möchte. Nun will Tanner eine zivilrechtliche Klage prüfen. Doch so einfach würde das nicht werden, schreibt Philipp Aichinger. Mehr dazu [premium]

Kanzlerfrage: Zweimal hat ein CSU-Mann sein Glück als Kanzlerkandidat der Union versucht. Nun schielt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angeblich auf den Posten, aber noch winkt er ab, und kritisiert Friedrich Merz. Was will Söder, fragt Jürgen Streihammer. Mehr dazu [premium]

Mehrwertsteuererhöhung: Die zweite Etappe der Mehrwertsteuererhöhung hat der japanischen Bevölkerung die Kauflaune verdorben, überraschend kam das nicht. Man versucht gegenzusteuern, aber das könnte nun am Coronavirus scheitern. Mehr dazu [premium].