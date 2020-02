Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow schlägt seine Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht als Übergangschefin bis zur Neuwahl vor. Die CDU fordert eine längerfristige Übergangsregierung.

Der überraschende Vorschlag des früheren Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), bis zu Neuwahlen eine Übergangsregierung unter seiner CDU-Vorgängerin Christine Lieberknecht zu bilden, hat die Landes-CDU in Bedrängnis gebracht. Am Dienstagnachmittag stellte man schließlich Bedingungen für die Wahl Liebknechts. Parteichef Mike Mohring fordert eine längerfristige Übergangsregierung und ein vollständig besetztes Kabinett. Dieses solle aus Experten bestehen, die von der Linken, der CDU, der SPD, den Grünen und der FDP parteiübergreifend berufen werden und den Landeshaushalt für 2021 erstellen. "Nachdem der Landtag diesen Haushalt verabschiedet hat, kann es Neuwahlen geben", erklärte die CDU-Fraktion.

Mit diesem Verhandlungsangebot will die CDU in Gespräche mit Linken, SPD und Grünen gehen. Diese Gespräche sollen am Dienstagabend stattfinden. Ramelow hatte am Montagabend vorgeschlagen abgesehen von der Ministerpräsidentin lediglich Justizminister, Finanzministerin und einen Staatskanzleichef zu ernennen. Binnen 70 Tagen solle diese Regierung dann den Weg für Neuwahlen freimachen. SPD und Grüne in Thüringen unterstützten Ramelows Idee, um so zu baldigen Neuwahlen zu kommen.

Lieberknecht wartet ab

Lieberknecht will erst nach einer Verständigung unter den Parteien Stellung zu dem Vorschlag beziehen. "Ich werde mich nicht öffentlich äußern, solange es zwischen den Verhandlungspartnern über den Vorschlag von Herrn Ramelow noch Beratungsbedarf gibt", erklärte sie gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

SPD und Grüne, die mit der Linken trotz einer fehlenden Landtagsmehrheit eine Koalition bilden wollten, aber mit der Wiederwahl Ramelows im Landtag scheiterten, befürworteten den Vorschlag als Weg zu möglichen Neuwahlen. SPD-Fraktionschef Matthias Hey erklärte, seine Fraktion freue sich, "dass unsere Forderung nach schnellstmöglichen Neuwahlen in diesen Vorschlag gemündet ist". Es verdiene "großen Respekt", dass sich Ramelow selbst zurückziehe.

Der Thüringer Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sagte im Mitteldeutschen Rundfunk, Ramelows Angebot sei "auf jeden Fall ein Vorschlag, der uns aus der Regierungskrise herausführen kann." Damit würden auch Bedenken der CDU Rechnung getragen, die Ramelow als ebenfalls möglichen Kandidaten nicht aktiv mitwählen wollen. "Es war ja immer die Schwierigkeit gewesen, dass die CDU gesagt hat, sie kann nicht erklären, dass vier oder mehr Stimmen Bodo Ramelow im ersten Wahlgang wählen."

Dagegen nannte der FDP-Landesverband den Vorschlag ein "taktisches Manöver zulasten der Demokratie". Bei Twitter schrieben die Thüringer Liberalen aber ebenfalls, Neuwahlen nicht zu scheuen.

Häme von der AfD

AfD-Fraktionschef Björn Höcke nannte den Vorschlag einen "Treppenwitz der Thüringer Nachwendegeschichte". Ramelow scheine zu versuchen, "Aufmerksamkeit als politischer Spaßmacher zu erzeugen". Dies sei der "angespannten politischen Lage nicht angemessen".

Vor zwei Wochen hatte die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen seiner Partei sowie von CDU und AfD zu einem politischen Beben geführt. Kemmerich trat kurz nach seiner Wahl wieder zurück. Er ist nur noch geschäftsführend im Amt.

(APA/red.)