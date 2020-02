Die Neos stellen eine Anfrage an das amerikanische Justizministerium. Basis dafür ist das dortige Informationsfreiheitsgesetz.

Die Neos stellen in der Causa Eurofighter eine Anfrage an das amerikanische Justizministerium: Sie wollen die Namen der Personen oder Organisationen wissen, die im strafrechtlichen Vergleich der Firma Airbus in den USA genannt werden und an die im Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verkauf hierzulande Geld geflossen ist.

Basis der Anfrage ist das US-amerikanische Informationsfreiheitsgesetz: Eine sogenannte FOIA-Anfrage ("Freedom of Information Act", Anm.) gibt US-amerikanischen Staatsbürgern das Recht, Einsicht in Dokumente staatlicher Behörden zu erhalten. Daher wird die Anfrage formal auch von einem in Österreich lebenden und arbeitenden US-Amerikaner gestellt.

In dem strafrechtlichen Vergleich werden insgesamt 14 Personen oder Organisationen angeführt, die illegale Zahlungen erhalten haben. Genannt werden jedoch nur drei, wie es in dem Antrag heißt. Das Begehren zielt daher besonders auf die elf nicht genannten ab.

Neos: „Gefühl, dass es hier nicht genug Druck gibt“

Die Namen der 14 Beschuldigten seien eindeutig von öffentlichem Interesse, erklärte Neos-Wehrsprecher Douglas Hoyos: "Die Österreicherinnen und Österreicher haben ein Recht darauf zu erfahren, was beim Eurofighter-Deal gelaufen ist und wer dafür Geld bekommen hat." Schließlich gehe es hier um Steuergeld.

Hoyos nahm einmal mehr die Regierung in die Pflicht: "Ich habe das Gefühl, dass es hier nicht genug Druck seitens des Verteidigungsministeriums gibt." Daher hätten sich die NEOS entschieden, diesen Weg zu gehen. Es müssten einfach alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Das Geständnis von Airbus

Vor über einer Woche war bekannt geworden, dass Airbus in den USA im Rahmen eines strafrechtlichen Vergleichs ("Deferred Prosecution Agreement", Anm.) eingeräumt hat, gegen US-Rüstungsexportbestimmungen verstoßen zu haben. Im Zusammenhang mit dem Eurofighter-Verkauf in Österreich hätte Airbus den US-Behörden Zahlungen an 14 Personen oder Organisationen - sogenannte "politische Zuwendungen" - in Höhe von 55 Millionen Euro melden müssen.

(APA/red.)