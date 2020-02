Andrew King folgt Oswald als Firmenchef bei Mondi

Der Papierkonzern Mondi macht den ehemaligen Finanzchef zum CEO.

Der südafrikanisch-britischen Papierkonzern Mondi bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO). Andrew King übernimmt ab 1. April 2020 die Agenden des gebürtigen Österreichers Peter Oswald, der in die Chefetage der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft wechselt, wie das Unternehmen mit Sitz in Johannesburg, London und Wien am Dienstag bekanntgab.

King absolvierte sein Handelsstudium an der Universität Kapstadt und ist seit 17 Jahren für den börsennotierten Konzern tätig. Zuletzt leitete der Wirtschaftsprüfer die Finanzgeschäfte. Die Suche nach seinem Nachfolger wird laut Mondi umgehend beginnen.

Im Jahr 2018 erzielte Mondi einen Umsatz von 7,48 Milliarden Euro. Der Umsatz der österreichischen Mondi-Werke stieg leicht von 1,043 Mrd. Euro 2017 auf 1,106 Milliarden Euro 2018.

(APA)