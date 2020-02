Das Virus im Päckchen: Kann das Coronavirus per Post aus China kommen?

Viren haben eine unterschiedlich lange Lebensdauer auf Oberflächen. Das Grippevirus überlebt 48 Stunden, das neuartige Coronavirus vermutlich länger. Kein Wunder, dass in China auch Banknoten gereinigt werden. Grund zu Panik gibt es aber keine.

Facebook und Instagram, das Internet generell, sind voll von Werbung für anscheinend innovative Produkte, die versprechen, das Leben leichter oder schöner zu machen. Impulsiv bestellt, kommt man erst später darauf, dass das Produkt aus China nach Österreich geliefert wird. Früher sorgte man sich maximal um Probleme beim Zoll, nun kommt bei manchen Konsumenten auch der Gedanke an das neue Coronavirus dazu. Könnte das Virus per Päckchen nach Österreich gelangen? Durch den Verpacker, die Lieferantin, den Logistiker in China?



Um diese Frage zu beantworten, gilt es vor allem die Beschaffenheit des Virus' unter die Lupe zu nehmen. Wie lange haftet es an Oberflächen? Eine eindeutige Antwort darauf hat die Wissenschaft nicht parat, aber es gibt Indizien und mögliche Hilfestellungen.