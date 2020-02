Sechs Millionen Euro frisches Kapital für insolvente Sanochemia

Um Konkurs und Zerschlagung des Pharmaunternehmens Sanochemia zu verhindern, soll eine Kapitalerhöhung durchgezogen werden. Der Firmensitz soll von Wien ins Burgenland verlegt werden.

Das seit Dezember insolvente Pharmaunternehmen Sanochemia soll sechs Millionen Euro an frischem Kapital bekommen, um den Konkurs und die Zerschlagung des Unternehmens zu verhindern. Die dafür notwendigen Beschlüsse sollen bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 11. März in Eisenstadt erfolgen, teilte das Unternehmen mit.

Das Geld soll vom bisherigen deutschen Haupteigentümer b.e. imaging GmbH kommen sowie von der EOSS Technologies Holding GmbH und der Wirtschaft Burgenland GesmbH. Da die Zeit drängt, soll die Kapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte erfolgen

Auf der Tagesordnung steht auch die Aufstockung des Aufsichtsrates von derzeit drei auf künftig vier Mitglieder sowie die Verlegung des Firmensitzes von Wien nach Neufeld/Leitha.

Die Sanochemia-Aktien wurden bis 14. Jänner 2020 im Dritten Markt der Wiener Börse gehandelt. Der Kurs der Aktie betrug am 14. Februar 2020 an der Frankfurter Börse acht Cent.

Das Unternehmen war im Dezember mit einer Überschuldung von 27 Millionen Euro in die Pleite geschlittert.

(APA)