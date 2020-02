Ludwig kündigt Gratis-Ganztagsschule ab Herbst an

Ganztägig geführte öffentliche Volksschulen werden künftig kostenlos sein. In seiner Grundsatzerklärung kündigte Bürgermeister Michael Ludwig auch eine Pflege- und Lehrplatzgarantie an. Ein inoffizieller Wahlkampfauftakt der Wiener SPÖ?

Es sollte eine Rede zur Lage der Stadt werden: „Entschlossen für Wien“ - unter diesem Titel gab Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstagmittag eine Grundsatzerklärung ab. Einige sahen darin auch den inoffiziellen Wahlkampfauftakt, der jedoch im Schatten der neuen SPÖ-Personaldebatte um Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner steht. Nicht jedoch Ludwig selbst.

Den Wahlkampf wolle er nicht eröffnen, so Ludwig gleich zu Beginn seiner Rede, aber zumindest einen Tenor für die Wahl im Herbst vorgeben. Er wolle „keine Schlammschlacht“. Deswegen werde er sich heute auch nicht gegenüber anderen Parteien, geschweige denn innerhalb der Partei, abgrenzen.

Gratis-Ganztagsschule kommt schon im Herbst

Gekommen waren etwa 100 namhafte SPÖ-Politiker (mit Ausnahme des Bundes!), Entscheidungsträger und ausgewählte Medien, die zunächst mit einem Video - samt dramatischer Musik und einer Aneinanderreihung schöner Momente der zweijährigen Amtszeit des Wiener Bürgermeisters - eingestimmt wurden. Dann verkündete Ludwig seine Visionen für Wien und nannte dabei auch einige konkrete Neuerungen: So will Ludwig schon ab Herbst 2020 die Gratis-Ganztagsschule in Wien realisieren. Die Kosten dafür, nahm er gleich vorweg, seien gedeckt. „Das haben wir uns genau ausgerechnet.“

Konkret soll das Vorhaben 25 Millionen Euro pro Jahr kosten, sagte er nach der Rede im Gespräch mit der „Presse“. Und: „Das ist kein Wahlgeschenk, sondern ein sozialdemokratisches Anliegen.“ Das kostenfreie Angebot werde in 63 bestehenden ganztägig geführten öffentlichen Volksschulen starten. Der Beitrag für die Betreuung außerhalb des Unterrichts wird entfallen. Pro Jahr sollen dann bis zu zehn weitere Schulen folgen.

Bevor er auf die Zukunft Wiens einging, holte Ludwig aber weit aus, und blickte auf frühere Höhepunkte in der Geschichte Wiens zurück - und somit auch auf die Höhepunkte in der österreichischen Sozialdemokratie. Das rote Wien von früher, so Ludwig, hatte eine Perspektive für die Stadt, ein Gesamtkonzept. Aber auch sein Stadtratteam könne sich mit historischen Beispielen messen. Den „sozialen Zusammenhalt“, den die Wiener SPÖ aus der Geschichte mitnehme, „ist auch das Ziel für die kommenden Jahre“.

Neue Medizinzentren und Lehrstellengarantie

Man dürfe nicht vergessen, so Ludwig, was Wien schon erreicht habe: „Wir spielen in der Oberliga mit“. Dennoch sprach er neben seinem Vorhaben für die Ganztagsschule einige Themen an, bei denen er große Herausforderungen für Wien sehe:

So sei es in Wien geradezu selbstverständlich, dass Spitzenmedizin allen Menschen zugänglich sei. Um in Zukunft die Spitäler zu entlassen, sollen 200 zusätzliche Kanzleikräfte in den Spitalsambulanzen geschaffen werden. Das soll Ärzten mehr Zeit geben, um sich um die Patienten zu kümmern. Zusätzlich will Ludwig 16 neue Medizinzentren im Stadtgebiet verteilen, mit jeweils spezifischen Schwerpunkten, wie beispielsweise ein Diabeteszentrum. Im Bereich der Pflege kündigte das Stadtoberhaupt eine Platzgarantie an.

In der Welt der Arbeit und Wirtschaft, in der man sich einem Verlust klassischer Arbeit, neuer Arbeitszeitmodelle und ständiger Verfügbarkeit gegenübersieht, will Ludwig unter dem Stichwort „digitaler Humanismus“ zwar mit der Zeit gehen, aber nur so, dass eine Flexibilisierung nicht auf Kosten der Arbeitnehmer gehe.

Zudem will Ludwig eine Garantie für Lehrlingsplätze. „Alle die eine Lehrlingsstelle haben wollen, sollen eine bekommen. Wenn es notwendig ist, dann bei der Stadt Wien“, sagte Ludwig. Wiener Unternehmen sollen vermehrt mit dem Wienbonus bei Auftragsvergaben bevorzugt werden, was etwa Wiener Lebensmittelproduzenten zugutekommen soll.

„Jede Straße in Wien vornehmen"

Auch das Thema Sicherheit durfte bei Ludwig nicht fehlen. Er wolle mehr Polizei auf der Straße, „nicht nur auf dem Papier“ - das werde er vom Innenminister einfordern.

Um das persönliche Sicherheitsgefühl zu erhöhen, hat Ludwig aber auch noch etwas anderes vor: So kündigte er die Schaffung des „Einsatzteams Wien“ an - eine Gruppe aus 100 Mitarbeitern, die Verbesserung im Wiener Straßenbild sofort in Angriff nehmen soll. Einerseits soll sich das Einsatzteam über die in der App „Sag's Wien“ beanstandeten Missstände kümmern, sich aber andererseits „jede Straße in Wien vornehmen“. So sollen sie etwa überprüfen, ob die Straßenlaternen funktionieren oder der Müll rechtzeitig abgeholt wird.

Beim Wohnen habe Wien schon Großartiges geleistet. Es werde gebaut, aber gleichzeitig der Anteil der Grünräume in Wien noch vergrößert. Überhaupt sei das Thema Klimaschutz für Wien nicht neu. „Das machen wir seit vielen Jahren“, etwa mit dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel oder der Parkraumbewirtschaftung.

Zeitgleich mit dem Auftritt startete die SPÖ Wien eine Kampagne, die etwa das Thema Gleichberechtigung zum Gegenstand hat. Auch eine Tour durch die Bezirke haben die Wiener Roten angekündigt.