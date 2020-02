Ludwig kündigt Gratis-Ganztagsschule ab Herbst an

Unter dem Titel „Entschlossen für Wien“ gab Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag seine Grundsatzerklärung ab. Ein inoffizieller Wahlkampfauftakt der Wiener SPÖ?

Es sollte eine Rede zur Lage der Stadt werden: „Entschlossen für Wien“ - unter diesem Titel gab Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstagmittag eine Grundsatzerklärung ab. Einige sahen darin auch den inoffiziellen Wahlkampfauftakt, der jedoch im Schatten der neuen SPÖ-Personaldebatte um Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner steht. Nicht jedoch Ludwig selbst.

Den Wahlkampf wolle er nicht eröffnen, so Ludwig gleich zu Beginn seiner Rede, aber zumindest einen Tenor für Wahl im Herbst vorgeben. Er wolle „keine Schlammschlacht“. Deswegen werde er sich heute auch nicht gegenüber anderen Parteien, geschweige denn innerhalb der Partei, abgrenzen.

Gratis-Ganztagsschule kommt schon im Herbst

Nachdem die anwesenden Journalisten mit einem Video - samt dramatischer Musik und einer Aneinanderreihung schöner Momente der zweijährigen Amtszeit des Wiener Bürgermeisters - eingestimmt wurden, verkündete Ludwig seine Visionen für Wien, und nannte dabei auch einige konkrete Neuerungen: So will Ludwig schon ab Herbst 2020 die Gratis-Ganztagsschule in Wien realisieren. Die Kosten dafür, nahm er gleich vorweg, seien gedeckt. „Das haben wir uns genau ausgerechnet.“ Konkret soll das Vorhaben 25 Millionen Euro pro Jahr kosten, sagte er nach der Rede im Gespräch mit der „Presse“. Und: „Das ist kein Wahlgeschenk, sondern ein sozialdemokratisches Anliegen.“ Das kostenfreie Angebot werde in 63 bestehenden Ganztagsschulen starten, pro Jahr sollen dann bis zehn weitere Schulen folgen.

Bevor er auf die Zukunft Wiens einging, holte Ludwig aber weit aus, und blickte auf frühere Höhepunkte in der Geschichte Wiens zurück - und somit auch auf die Höhepunkte in der österreichischen Sozialdemokratie. Das rote Wien von früher, so Ludwig, hatte eine Perspektive für die Stadt, ein Gesamtkonzept. Aber auch sein Stadtratteam könne sich mit historischen Beispielen messen. Den „sozialen Zusammenhalt“, den die Wiener SPÖ aus der Geschichte mitnehme, „ist auch das Ziel für die kommenden Jahre“.

Man dürfe nicht vergessen, so Ludwig, was Wien schon erreicht habe: „Wir spielen in der Oberliga mit“. Dennoch sprach er einige Themen an, bei denen er große Herausforderungen für Wien sehe:

Im Bereich der Arbeit und Wirtschaft, indem man sich einem Verlust klassischer Arbeit, neuer Arbeitszeitmodelle und ständiger Verfügbarkeit gegenübersieht, will Ludwig unter dem Stichwort „digitaler Humanismus“ zwar mit der Zeit gehen, aber nur so, dass eine Flexibilisierung nicht auf Kosten der Arbeitnehmer gehe.

Zeitgleich mit dem Auftritt wurde auch eine Kampagne gestartet, die etwa das Thema Gleichberechtigung zum Gegenstand hat. Auch eine Tour durch die Bezirke haben die Wiener Roten angekündigt.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.