Amadeus-Awards-Jubiläum in der Wiener Stadthalle

Die 20. Ausgabe am 23. April wird von Conchita moderiert. Seiler und Speer sowie Bilderbuch führen das Feld mit vier Nominierungen an.

Die Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards am 23. April wandert anlässlich des Jubiläums (20 Jahre Amadeus) in die Wiener Stadthalle. Es werden rund 2.000 Kaufkarten aufgelegt. Nominiert sind großteils alte Bekannte der Szene, wie am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben wurde. Mit jeweils vier Gewinnchancen gehen das Dialektduo Seiler und Speer sowie die Artpop-Band Bilderbuch ins Rennen. Dicht dahinter folgen Erfolgsrapper Raf Camora sowie die kabarettistisch veranlagten Sänger Pizzera & Jaus, die dreifach nominiert sind. Vergeben werden die Awards wie in den vergangenen Jahren in sieben allgemeinen sowie sieben Genre-Kategorien, wobei der Lebenswerkpreis vom Veranstalter IFPI bestimmt wird.

Die restlichen Nominierungen setzen sich wiederum je zur Hälfte aus dem Verkaufserfolg der Künstler und einer Jurywertung zusammen. Und auch das endgültige Voting ist gesplittet zwischen den Fans, die ab sofort bis 13. März online abstimmen können, und der Expertenjury. Ausnahme ist der FM4-Award, der allein von den Hörern des Senders bestimmt wird. Hoffnungen auf einen Doppelschlag in den Königskategorien Song des Jahres und Album des Jahres können sich Seiler & Speer sowie Raf Camora machen. Das beste Lied könnte aber auch von Mathea, Wanda oder Pizzera & Jaus stammen. Beim besten Album rittern noch DJ Ötzi, Voodoo Jürgens und Bilderbuch mit.

ORF 1 zeigt die Gala live-zeitversetzt ab 21.10 Uhr und lässt direkt davor die vergangenen 19 Ausgaben des 2000 gestarteten Preises mit einer Doku Revue passieren. Ebenfalls live dabei sind die Radios Ö3 und FM4, die nicht nur am Red Carpet und bei der Preisverleihung, sondern auch auf der Aftershow-Party ihre Mikrofone durch die illustre Runde wandern lassen. ORF 1 widmet sich außerdem in der neuen Sendung "Live im SK1" der heimischen Popszene, wenn Künstler wie Wanda, Avec, Oehl oder Rainhard Fendrich im Synchronkomplex 1 des ORF-Zentrums auf dem Küniglberg aufeinandertreffen (ab 21. April).

Moderieren wird die Gala erneut Conchita, als Liveacts wurden u.a. Bilderbuch, Seiler und Speer sowie Willi Resetarits angekündigt.

Die Nominierten im Überblick:

SONG DES JAHRES ~ "Chaos" Mathea "Ciao Baby" Wanda "Herr Inspektor" Seiler und Speer "Kaleidoskop" Pizzera & Jaus "Puta Madre" Raf Camora feat. Ghetto Phenomene ~

ALBUM DES JAHRES ~ "20 Jahre DJ Ötzi - Party ohne Ende" DJ Ötzi "Für immer" Seiler und Speer "'S klane Glücksspiel" Voodoo Jürgens "Vernissage My Heart" Bilderbuch "Zenit" Raf Camora ~

LIVEACT DES JAHRES ~ Bilderbuch EAV Folkshilfe Pizzera & Jaus Seiler und Speer ~

SONGWRITER DES JAHRES ~ "Alte Seele" von Lemo Lemo (Text und Musik) "Gib mir das" von Yasmo & die Ralph Mothwurf (Musik), Yasmine Klangkantine Hafedh (Text) "I steh auf Bergbauernbuam" von Anita Kollmann (Text und Musik) Melissa Naschenweng "Sympathy" von Lost Kevin Lehr, Florian Ragendorfer,

Thorsteinn Einarsson, Richard

Gillissen (Text und Musik) "Unbeschreiblich weiblich - Norbert Lambauer, Emanuel Treu, Umständlich männlich" von Semino Hubert Molander (Text und Musik) Rossi ~

FM4-AWARD ~ Anger Buntspecht Lou Asril Oehl Yasmo & die Klangkantine ~

TONSTUDIOPREIS "BEST SOUND" ~ "High Performer" von 5K HD Recording: Maximilian Walch,

Manuel Mayr

Mix: Maximilian Walch

Mastering: Nikodem Milewski

Künstlerische Produktion:

Maximilian Walch, Manuel Mayr "Vernissage My Heart" von Recording: Bilderbuch, Marco Bilderbuch Kleebauer

Mix: Maximilian Walch

Mastering: Sascha Bühren

Künstlerische Produktion:

Bilderbuch, Marco Kleebauer "Sonne Mond Sterne" von Julian le Recording: Lukas Hillebrand, Play Matthias Oldofredi, Johannes

Römer, Markus Weiss

Mix: Lukas Hillebrand, Patrick

Kummeneker

Mastering: Martin Scheer, Zino

Mikorei

Künstlerische Produktion: Lukas

Hillebrand, Matthias Oldofredi,

Johannes Römer, Julian le Play "Inward Outward" von Lylit Recording: Andreas Lettner

Mix: Maximilian Walch, Wolfgang

Schiefermair, Ariel Borujow

Mastering: Patrick Kummeneker

Künstlerische Produktion: Andreas

Lettner "Ingi" von Thorsteinn Einarsson Recording: Johannes Herbst, Vlado

Dzihan, Lukas Hillebrand, Markus

Weiss, Bern Wagner

Mix: Lukas Hillebrand, Patrick

Kummeneker, Vlado Dzihan

Mastering: Vlado Dzihan

Künstlerische Produktion: Vlado

Dzihan, Lukas Hillebrand, Markus

Weiss, Bern Wagner ~

Genrekategorien

ALTERNATIVE ~ Buntspecht Lou Asril My Ugly Clementine Pauls Jets Voodoo Jürgens ~

ELECTRONIC/DANCE ~ Darius & Finlay HVOB Möwe Parov Stelar Wurst ~

HARD & HEAVY ~ Bloodsucking Zombies From Outer Space Edenbridge Our Survival Depends On Us Russkaja Turbobier ~

HIP HOP/URBAN ~ Dame Hunney Pimp KeKe Raf Camora Yung Hurn ~

JAZZ/WORLD/BLUES ~ 5/8erl in Ehr'n Hans Theessink Marina & The Kats Wieder, Gansch & Paul Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble ~

POP/ROCK ~ Bilderbuch Mathea Pizzera & Jaus Seiler und Speer Wanda ~

SCHLAGER/VOLKSMUSIK ~ Die jungen Zillertaler Die Seer DJ Ötzi Melissa Naschenweng Nockis ~