Ruf nach massiven Investitionen

Die neue Regierung hat sich vorgenommen, den Logistik-Standort Österreich zu stärken. Die Branche präsentiert einige Ideen, mit denen sich das bewerkstelligen ließe.

Auch wenn die Transport- und Logistikbranche in der Vergangenheit nicht immer Freude mit den Forderungen von Grün hatte – der türkis-grünen Regierung konzediert sie einen Vertrauensvorschuss. Immerhin wird die Forcierung des Logistikstandortes Österreich im Regierungsprogramm explizit angesprochen: „Das ist ein sehr positiver Anfang“, meint Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbandes Spedition & Logistik.





Defizite auf der Schiene

Auf dieser Basis hofft man, gemeinsam mit der Politik nachhaltige Lösungen entwickeln zu können, die einerseits einen funktionierenden Warenverkehr sichern und andererseits den Klimazielen gerecht werden. „Es ist notwendig, uns als Betroffene in die Entwicklung der Konzepte mit einzubeziehen. Wir müssen die Maßnahmen schließlich auch realisieren“, sagt Friesz. Ein wesentliches Thema dabei ist eine stärkere Verlagerung der Transporte auf die Schiene. Die Spediteure unterstützen diese Strategie durchaus. Wenn die Regierung aber auch den Personenverkehr auf der Schiene massiv ausbauen wolle, müsse dem eine Evaluierung vorausgehen, welche Kapazitäten tatsächlich realisierbar sind, meinen die Branchenvertreter. Studien sollten zudem optimalerweise auf europäischer Ebene durchgeführt werden, da Bahntransporte vor allem im internationalen Verkehr sinnvoll sind. 350 bis 500 Kilometer sind die untere Grenze für die Verlagerung auf die Schiene, sonst werde durch das zweimalige Umladen unterm Strich mehr Energie benötigt als beim durchgehenden Lkw-Transport. „Wir brauchen einen Zeitplan, welche Möglichkeiten es im bestehenden Netz noch gibt, welcher Bedarf an zusätzlicher Schieneninfrastruktur erforderlich ist“, argumentiert Alexander Klacska, Spartenobmann Transport & Verkehr in der Wirtschaftskammer.



Eine stärkere Verlagerung der Transporte auf die Schiene bedürfe auf jeden Fall massiver Investitionen in die Infrastruktur, ist man sich in der Branche einig. Roman Stiftner, Präsident Bundesvereinigung Logistik, nennt eine konkrete Zahl: „Ähnlich der Öffi-Milliarde, die für den Nah- und Regionalverkehr vorgesehen ist, ist auch eine Milliarde für den Güterverkehr essenziell. Der Aus- bzw. Neubau und die Lückenschlüsse von Güterstrecken sind erforderlich.“



Neben neuen Schienensträngen für Güterzüge wären außerdem weitere Terminals in und um Österreich notwendig, um die Güter vom Lkw auf die Schiene und umgekehrt zu bringen, meint Klacska: „Hier könnten private Investoren zum Zug kommen, PPP-Projekte wie das Cargo Center Graz funktionieren vorbildlich.“ Ein weiteres Hindernis für ein leistungsfähiges europäisches Bahnsystem sei der „Kantönligeist“ der nationalen Eisenbahngesellschaften, der nach wie vor zu vielen Verzögerungen an den innereuropäischen Grenzen führe.





Regelungen auf den Prüfstand

Bei all dem legt die Branche Wert darauf, die unterschiedlichen Verkehrsmittel neutral zu betrachten und alle Verkehrsträger zu optimieren. „Die Schiene hat noch einige Hausaufgaben zu machen, um die vom Güterverkehr gestellten Anforderungen von der Kapazität, aber auch von der Flexibilität zu schaffen“, argumentiert Friesz. Im Straßengüterverkehr hingegen gebe es durchaus Ökologisierungspotenzial, das sich kurzfristig realisieren ließe. Oft reichen kleine Maßnahmen. Mit aerodynamischen Verbesserungen etwa könnten bis zu 30 Prozent an Treibstoff eingespart werden. Erschwert oder verhindert würden solche Maßnahmen aber durch strenge Regelungen bei der Zulassung, moniert Friesz. Als weiteres Beispiel nennt er Autotransporter: „Sie müssen in Österreich um 30 Zentimeter kürzer als in Deutschland sein, das heißt zwei Autos pro Transporter weniger, in Summe bedeutet das im Jahr Tausende zusätzliche Lkw-Transporte.“



Ein anderes Thema greift Klacska auf: Mauterleichterungen gebe es derzeit nur für Fahrzeuge mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb, im Lkw-Fernverkehr seien diese Fahrzeuge aber noch lange nicht wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar: „Deshalb wäre es doch klug, wie in Deutschland auch gasbetriebene Fahrzeuge von der Maut zu befreien.“ Der Kauf solcher Fahrzeuge wäre für die Unternehmen dann wirtschaftlich interessant, und die CO2-Emissionen pro Fahrzeug ließen sich um 20 Prozent senken. Sein Resümee: „Uns als Branche ist es egal, ob wir Lkw mit Diesel, Gas oder Wasserstoff, ob wir die Schiene oder das Donauschiff nutzen. Die Alternativen müssen funktionieren und wirtschaftlich sein, dann werden sie auch angenommen.“



Letztlich müsse auch die Flächenwidmung unter die Lupe genommen werden, erläutert Friesz: „Für die Optimierung von Transportwegen sind entsprechende Logistikflächen notwendig. Diese müssten bereits bei der Städte- und Regionalplanung oder bei Flächenwidmungen bedacht werden.“ Eine bundeseinheitliche Regelung wäre dabei zu bevorzugen.