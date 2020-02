Startschuss für neues Einsatztrainingszentrum in Koblach

Das neue Einsatztrainingstentrum des Bundesministerium für Inneres soll noch heuer fertiggestellt sein.

Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) als Liegenschaftseigentümerin und Bauherrin errichtet im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres das neue Einsatztrainingszentrum in Koblach, Vorarlberg. Für rund vier Mio. Euro wird am Standort des bestehenden Polizeischießstands ein Zubau errichtet.

Sanierung und Erweiterung zu modernem Einsatztrainingszentrum

In der ersten Bauphase wird ein von Querformat entworfener rund 1200 Quadratmeter große Zubau errichtet. Dieser wird an das Bestandsgebäude angrenzen und über zwei Obergeschoße und einen Dachaufbau verfügen. Das ebenerdige Foyer wird den Schießstand und die Trainingsräume im Zubau miteinander verbinden und als Zugang zum zukünftigen Administrationsbereich dienen. Nach der Fertigstellung finden sich außerdem Aufenthalts- und Sozialräume sowie Schulungsräume für Theorieunterricht in dem Gebäude. Für die praxisorientierte Einsatztaktik und -technik werden der Landespolizei zudem Übungsräume mit trennbaren und eigens ausgekleideten Wänden, ein Übungsstiegenhaus zur Nachstellung von unterschiedlichen Szenarien sowie Räumlichkeiten für Körperkraft- und Grifftechniktraining zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werden das Dach, die Fassade sowie Fenster der bestehenden Schießanlage saniert und modernisiert.

Laut Plan, sollen die Räumlichkeiten Ende 2020 für Trainingseinsätze zur Verfügung stehen, heißt es seitens der BIG.