Fahrzeugbauer Schwarzmüller kauft deutsche Hüffermann

Die oberösterreichische Firma baut ihre Kompetenz im Bereich der Bau- und Infrastrukturfahrzeuge aus.

Der oberösterreichische Fahrzeugbauer Schwarzmüller mit Zentrale in Freinberg (Bezirk Schärding) übernimmt die deutsche Hüffermann Transportsysteme GmbH in Brandenburg. Das teilten beide Unternehmen in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

Die oberösterreichische Firma will mit dem Erwerb ihre Kompetenz im Bereich der Bau- und Infrastrukturfahrzeuge ausbauen. Für die deutsche soll sich die internationale Erweiterung des Geschäftsradius unter dem Dach eines der größten europäischen Hersteller bieten.

Hüffermann ist Hersteller von Containerwechselsystemen und Aufbauten für den Entsorgungssektor. In diesem Spezialsegment sieht sich das Unternehmen als führender europäischer Anbieter. Es hat rund 250 Mitarbeiter, stellt jährlich mehr als 1000 Fahrzeuge her und erwirtschaftete zuletzt rund 40 Millionen Euro Umsatz - vor allem in Deutschland, aber auch in Osteuropa, Italien Frankreich, Russland und Japan.

Die Schwarzmüller-Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der größten europäischen Komplettanbieter für gezogene Nutzfahrzeuge. Sie betreibt drei Produktionswerke in Freinberg, in Zebrak in Tschechien und in Dunaharaszti bei Budapest und ist in 21 Ländern überwiegend in Zentral-, Südost- und Osteuropa präsent. Laut den jüngsten, aus 2018 stammenden Zahlen erzeugte die Gruppe damals 9306 Nutzfahrzeuge, beschäftigte 2290 Mitarbeiter und setzte 378 Millionen . Euro um.

Der Kaufvertrag wurde im Jänner unterschrieben. Das Closing ist mit der Testierung des Jahresabschlusses 2019 zum Ende des ersten Quartals 2020 vereinbart. Hüffermann soll im laufenden Geschäftsjahr vollständig in die Schwarzmüller Gruppe konsolidiert werden.

(APA)