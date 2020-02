Bernhardiner biss Buben ins Gesicht

Der Achtjährige liegt im künstlichen Tiefschlaf, sein Zustand ist aber stabil.

Neunkirchen. In Schrattenbach, Bezirk Neunkirchen (NÖ), biss am Montag ein Bernhardiner einem Achtjährigen ins Gesicht. Der Bub hatte in einem Stall Kühe gefüttert und wurde dabei von dem Hund angesprungen. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber in das SMZ Ost - Donauspital nach Wien geflogen. Es sei im künstlichen Tiefschlaf, sein Zustand stabil, hieß es am Dienstagvormittag. Es bestehe eine gute Prognose.

Das Kind war mit seinem Onkel zu Besuch bei Bekannten auf dem Grundstück in Schrattenbach. Nach dem Biss kamen die ebenfalls anwesenden Eltern des Hundehalters dem Kind zu Hilfe und alarmierten die Rettung. Nach Angaben der Exekutive war der vierjährige Bernhardiner bisher unauffällig. Sein 37-jähriger Besitzer steht nun unter dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, eine Anzeige wurde angekündigt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2020)