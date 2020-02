Betreuer bot Teenager Geld für Sex an

Zwölf Monate für den 36-Jährigen. Ein Lehrling missbrauchte ein Kind in der Therme Wien.

Wien. Einen 13-Jährigen, um den er sich in einer WG für sozial benachteiligte Jugendliche kümmern sollte, wollte ein Sozialarbeiter zu Sex überreden. Der Angeklagte bot ihm über WhatsApp Drogen an, schickte ihm ein Foto seines Penis und forderte ihn zu sexuellen Handlungen auf, für die er Bezahlung anbot. Der Jugendliche zeigte ihn an.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden Drogen und kinderpornografisches Material bei dem 36-Jährigen gefunden. Weil er gestand und unbescholten war, kam er mit einer rechtskräftigen Bewährungsstrafe davon: zwölf Monate bedingt. Außerdem wurde ein fünfjähriges Berufsverbot verhängt, der Mann wird therapeutisch behandelt.

Sechs Monate bedingt fasste ein 20-Jähriger aus. Er führte in der Therme Wien die Hand einer 13-Jährigen in seine Badehose und forderte sie zu Oralsex auf – das Mädchen holte den Bademeister. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2020)