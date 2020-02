Caymans und Panama am EU-Pranger

(c) Getty Images (David Rogers)

Die EU-Finanzminister nehmen zwei Sinnbilder für die global organisierte Abgabenhinterziehung auf ihre schwarze Liste. Schwere Sanktionen gibt es aber nicht.

Brüssel. Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, bis die Finanzminister der EU-Staaten ihre Geduld mit Panama und den Cayman Islands verloren. Am Dienstag beschlossen sie bei ihrem Ratstreffen in Brüssel, die beiden auf ihre Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete zu nehmen. Auch die pazifische Inselgruppe Palau und die Seychellen wurden in diese schwarze Liste aufgenommen.

Ernsthafte Sanktionen zieht diese Listung allerdings nicht nach sich. Kein in der EU tätiges Unternehmen muss nun seine etwaigen Briefkastenfirmen in diesen Offshore-Steueroasen schließen. Auch Privatpersonen, die im Zuge ihrer Steuerplanung Einkünfte über Panama, die Caymans oder eines der anderen zehn als unkooperativ vermerkten Staaten und Überseegebiete lenken, dürfen dies weiterhin tun. „Die Sanktion betrifft in erster Linie den Ruf. Denn es ist ein Zeichen, dass es Probleme gibt“, sagte Valdis Dombrovskis, der für Finanzmärkte zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, bei einer Pressekonferenz nach Ende des Ratstreffens. „Ich stimme Ihnen zu, dass der durchschnittliche EU-Bürger die Wahrnehmung hat, dass wir mit dieser Liste Steueroasen definieren“, antwortete Kroatiens Finanzminister und Ratsvorsitzende, Zdravko Marić, auf eine Frage der „Presse“. Doch Hauptzweck der Liste sei es, Kooperation und Dialog zu fördern, um die globale Durchsetzung der EU-Standards für Steuertransparenz zu fördern.

Blümel für EU-Plastikabgabe

Am Rande des Ratstreffens erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), dass die Bundesregierung die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Einführung einer EU-Abgabe auf Kunststoffabfall begrüße. Diese würde jene Länder belohnen, „die besonders umweltfreundlich agieren, und da gehört Österreich dazu“, sagte er. „Der Mechanismus, wie er jetzt vorgesehen ist im aktuellen Vorschlag, bedeutet ja, dass man, wenn man besonders viel Plastik recycelt, auch als Staat profitiert und Geld zurückbekommt.“ Österreich sei beim Plastikrecycling „sehr, sehr gut“.

Die Kommission hatte vorgeschlagen, Kunststoffmüll mit 80 Cent pro Kilogramm zu besteuern. Das würde, bei derzeitigem Stand der Müllproduktion, jährlich 6,6 Milliarden Euro einbringen. Allerdings würde diese Quelle versiegen, wenn die Abgabe ihr Ziel erreicht. Als dauerhafte Grundlage für die Finanzierung des Unionshaushaltes von jährlich mehr als 150 Milliarden Euro würde sie folglich nicht taugen, gab ein EU-Diplomat gegenüber der „Presse“ zu bedenken. Sie sei „hilfreich, aber nur symbolisch“. (GO)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2020)