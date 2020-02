Spätstarter Michael Bloomberg steigt in Las Vegas in den TV-Ring

New Yorks Ex-Bürgermeister gibt in der Nacht auf Donnerstag sein Debüt bei TV-Debatte der Demokraten. Ins Präsidentschaftsrennen kommt eine neue Dynamik.

Wien/Las Vegas. Das anfänglich so bunte, breit gestreute Bewerberfeld der Demokraten hat sich gelichtet: Von den gut zwei Dutzend Kandidaten sind nach den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire nur knapp mehr als eine Handvoll übrig geblieben. Joe Biden, der ursprüngliche Favorit, kämpft im Ausscheidungsrennen bereits ums Überleben – und er ringt dabei um die Stimmen der Minderheiten: um die Latinos in Nevada und die Afroamerikaner in South Carolina, wo die nächsten Vorwahlen anstehen. Zugleich muss Pete Buttigieg beweisen, dass sich seine Strahlkraft nicht allein auf die vorwiegend weiße Mittelklasse beschränkt.