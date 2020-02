Im kleinen Wiener China Town um den Naschmarkt ist Corona das große Thema. Effekte der Pandemie spürt man in Geschäften wie in Reisebüros, Lokale haben teils geschlossen. Aber es gibt Signale der Entspannung.

Wien. Chinesische Schriftzeichen auf Schildern, Zeitungen, Speisekarten, roten Lampions – und Dutzende Manekinekos, die glitzernden Katzen, die in Regalen in Reih und Glied winken: Wenn es in Wien so etwas wie ein China Town gibt, findet man es um den Naschmarkt, um Wienzeile und Kettenbrückengasse. Und derzeit gibt es dort – wie im Großteil der Welt, spricht man von China – nur ein Thema: das Coronavirus und seine Folgen.



Schließlich sind die Einbußen teils enorm, mehrere chinesische Lokale haben mittlerweile geschlossen, auch in Supermärkten bleiben Kunden aus. Und im chinesischen Grätzel macht sich Frustration breit.