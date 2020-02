Blockadekrieg gegen Macron im Parlament

(c) REUTERS (DENIS BALIBOUSE)

41.000 Änderungsanträge sollen Reform blockieren. Macron aber will sein Gesetz durchbringen – notfalls ohne Parlament.

Paris. Der Kampf gegen die Pensionsreform in Frankreich hat nun auch das Parlament erfasst: Nach mehr als zehnwöchigen Protesten nahm die Nationalversammlung die Beratungen über den Gesetzestext auf. Dazu liegen 41.000 Änderungsanträge vor – mit Abstand die höchste Zahl in dieser Legislaturperiode.

Dennoch drängt die Regierung von Präsident Emmanuel Macron auf eine Verabschiedung bis zur Sommerpause – was vor allem die Linke partout verhindern will. Von ihr stammen auch die meisten Änderungsanträge. Allein 23.000 Anträge hat die linkspopulistische Partei La France insoumise von Jean-Luc Mélenchon eingereicht, weitere 13.000 die Kommunisten. Beide Parteien wollen eine Absage der Pensionsreform erzwingen.

Widerstand kommt auch aus Macrons eigenen Reihen: Rund 600 Änderungsanträge stammen aus der Partei La République en Marche des Präsidenten. Macron hatte seine Anhänger zuvor zur Geschlossenheit aufgerufen und sie aufgefordert, „die Schlacht um die Pension zu gewinnen“. Macron drängt auf den Abschluss der ersten Lesung vor den Kommunalwahlen Mitte März und eine Verabschiedung der Reform vor der Sommerpause.

Sollten die Beratungen ins Stocken geraten, könnte die Regierung theoretisch den umstrittenen Verfassungsartikel 49.3 nutzen und den Gesetzestext ohne Parlamentsbeschluss in Kraft setzen. Macron kündigte bereits an: Wenn sich die Sozialpartner nicht auf eine alternative Finanzierung für die Reform einigen, wird die Pension mit 64 per Verordnung kommen.

Bei der Reform geht es um eine Vereinfachung des Pensionssystems. Kritiker befürchten aber massive Pensionskürzungen und eine Erhöhung des Pensionsalters auf 64, was besonders umstritten ist. Macron will die mehr als 40 verschiedenen Pensionssysteme des Landes vereinheitlichen und das Milliardendefizit der Pensionskassen abbauen. Gegen das neue Gesetz machen Gewerkschafter und die Protestbewegung der Gelbwesten schon seit Monaten mobil. Generalstreiks legten das Land wochenlang lahm. Für Donnerstag ist eine neue Protestwelle angekündigt.

Sexvideo als „russisches Komplott“?

Erschwert wird die Lage für die Regierung dadurch, dass mit ihrem Abgeordneten Olivier Véran einer der Hauptberichterstatter für die Reform kurzfristig zum Gesundheitsminister ernannt wurde. Er folgt Agnès Buzyn nach, die für die Präsidentenpartei als Bürgermeisterkandidatin in Paris antritt. Denn Macrons Wunschkandidat, der frühere Regierungssprecher Benjamin Griveaux, war am Freitag über eine Sexvideo-Affäre gestürzt.

In dem Video war Griveaux zu sehen, wie er intime Botschaften an eine Frau richtete. Der Mann ist verheiratet und hat Kinder. Das Video hat der russische Künstler und Aktivist Pjotr Pawlenski in Umlauf gebracht, er wollte die „Verlogenheit“ Griveauxs bloßstellen, der verheiratet ist und Kinder hat. Gegen den Russen ermittelt nun die Justiz wegen Verletzung der Intimsphäre.

Eine Regierungssprecherin hatte zuletzt gemutmaßt, Pawlenski habe „Hilfe“ gehabt. Der französische Anwalt des Russen, Juan Branco, ist ein Macron-Kritiker und hat sich bei den „Gelbwesten“ einen Namen gemacht. Spekuliert wird auch über ein russisches Komplott, für das es allerdings keinerlei Beweise gibt. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2020)