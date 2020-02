Biathlon: Hat die Vergangenheit noch Zukunft?

Dorothea Wierer gewinnt Gold im Einzel, am Mittwoch bestreiten die Männer ihr traditionelles 20-km-Rennen. Doch ist die älteste Disziplin der Skijäger noch zeitgemäß?

Antholz/Wien. Nur 2,2 Sekunden entschieden am Ende über Gold: Dorothea Wierer, die 29-jährige Lokalmatadorin, fing die Deutsche Vanessa Hinz noch ab und gewann nach der Verfolgung auch das traditionsreiche Einzel bei der Biathlon-WM in Antholz. 15 km, vier Schießeinlagen, pro Fehlschuss eine Strafminute – es ist die älteste aller Disziplinen. Am Mittwoch sind die Männer an der Reihe (20 km, 14.15 Uhr, live Eurosport, ORF eins).