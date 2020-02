Wer Eindhoven schlägt, fürchtet Alkmaar nicht

Lask ist vor dem Duell in der Europa League in Form.

Linz/Alkmaar. Der Lask steht vor dem nächsten Highlight in der laufenden Saison. Am Donnerstag (21 Uhr, live, Dazn) nehmen die Linzer den niederländischen Club AZ Alkmaar im Sechzehntelfinale der Europa League ins Visier. Wenige Tage nach dem Salzburg-Coup geht Kapitän Gernot Trauner mit viel Optimismus in dieses Duell: „Die ganze Gruppenphase hat bei uns das Bewusstsein geschaffen, was wir imstande sind zu leisten.“

Die Herbstbilanz der Linzer liest sich tatsächlich beeindruckend. Vier Siege, unter anderem gegen Sporting Lissabon und PSV Eindhoven, sowie ein Remis stehen in der Europa-League-Gruppenphase zu Buche, zuvor eliminierte die Truppe von Trainer Valerien Ismael in der Champions-League-Qualifikation den FC Basel – ein unschätzbarer Vorteil für die kommende Aufgabe. „Das war schon gut fürs Selbstvertrauen“, bestätigt Trauner. „Wir wissen, dass wir mithalten und teilweise auch spielbestimmend sein können.“

Die Brust der Linzer dürfte nach der Winterpause nicht kleiner geworden sein. Denn der 3:2-Erfolg in Salzburg verpasste dem neuen Bundesliga-Tabellenführer einen weiteren Moralschub. Kampfansagen an den Serienmeister, der nun einen Punkt Rückstand hat, blieben freilich (noch) aus. „Die entscheidende Phase kommt nach der Punkteteilung. Wir überschätzen uns sicher nicht.“ Dass der EL-Gegner Alkmaar heißt, weiß man in Linz seit der Auslosung Mitte Dezember. Seine Einschätzung des aktuellen Tabellenzweiten, sechs Punkte hinter Ajax: „Eine sehr junge Mannschaft, die ich ähnlich wie Eindhoven einschätze. Dass sie nur hinter Ajax liegen, spricht für sich.“

