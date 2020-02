Schattenfinanz: USA ist zweitwichtigste „Steueroase“

Studie. Erstmals seit zehn Jahren liegt die Schweiz nicht mehr an der Spitze des Schattenfinanzindex. Österreich verbesserte sich im Transparenz-Ranking leicht auf Platz 36.

Wien. In welchen Ländern können Vermögen oder Firmengewinne leicht in Form Trusts oder Holdings geparkt werden? Wo gibt es nationale Gesetze, die es etwa Empfängern von großen Geldsummen möglich machen, weitgehend anonym zu bleiben? Und wie sieht der Informationsaustausch mit den Behörden von anderen Ländern aus? Das sind drei der Fragen, die die Grundlage des Schattenfinanzindex bilden, der alle zwei Jahre von der NGO Tax Justice Network herausgegeben wird. Anders als andere Rankings zu diesem Thema beschränkt sich der Index dabei aber nicht nur auf die Qualität der potenziellen Finanz-Geheimhaltung, sondern auch auf die Quantität. So spielt bei der Erstellung der Rangliste die internationale Bedeutung des Finanzplatzes ebenfalls eine Rolle.