China-USA: Kalter Krieg an der Medienfront

Archivbild: Das Hauptquartier des Wall Street Journal in New York

Peking entzieht drei Journalisten des Wall Street Journal die Arbeitserlauben, das US-Außenamt nimmt fünf chinesische Staatsmedien härter in die Kandare.

Die zunehmenden Spannungen zwischen der Volksrepublik China und den USA werden nun auch an der Medienfront ausgetragen. Am Mittwoch entzog das chinesische Außenministerium drei Journalisten des “Wall Street Journal“ ihre Akkreditierung, was praktisch ihre Ausweisung bedeutet. Zuvor hatte das US-Außenministerium fünf chinesische Staatsmedien als ausländische Vertretungen eingestuft, was sie unter seine striktere Kontrolle der amerikanischen Behörden stellt. Peking warnte sofort, man behalte sich Gegenmaßnahmen gegen diesen amerikanischen Schritt vor.